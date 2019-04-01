Trabzonspor'da bütçe düştü, performans arttı

Trabzonspor’da bütçe 42 milyon Euro’ya kadar düşerken geçen sezona göre daha başarılı bir performans sergilendi.

01 Nisan 2019, Pazartesi 06:13
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Trabzonspor'da bütçe düştü, performans arttı

Sezon başında yeni bir kadro yapılanmasına giden Trabzonspor, geçen sezon A takımda tam 30 oyuncuya şans vermiş ve 14 yabancı oynatmıştı.

Geçen sezon kadro değeri 73.6 milyon Euro olan Fırtına, bu sezon yıldız isimleriyle yollarını ayırdı ve bu bütçeyi 42 milyon Euro’ya kadar düşürdü. Ancak Bordo-Mavililer, geçen sezona göre daha başarılı bir performans sergiledi.

Geçen sezon ligi şampiyon Galatasaray’ın 20 puan gerisinde 55 puanla 5. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezon 26. hafta sonunda hanesine 43 puan yazdırdı ve 4. sırada yer almayı başardı.

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