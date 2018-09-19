Geçtiğimiz günlerde alacakları nedeniyle Trabzonspor'u Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet eden ve yönetimle arası bir hayli gerilen Burak Yılmaz, yapılan görüşmeler sonucunda takımdan uzaklaşmamıştı.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın değerlendirmek istediği 33 yaşındaki futbolcu, geçen haftanın son idmanında takımla birlikte çalışmıştı. Ancak maç eksiği nedeniyle Alanya maçında riske edilmeyen golcü oyuncu, kendisini Göztepe maçına hazırlamaya başladı.

Formayı istiyor

Cumartesi günü oynanacak maça kadar yüzde 100 hazır olmayı planlayan tecrübeli futbolcunun, idmanlarda büyük bir çaba sarf ettiği öğrenildi.

Ünal Karaman’dan formayı kapmak isteyen Burak, Göztepe maçıyla birlikte tekrardan kendisini kanıtlamayı ve Bordo- Mavili taraftarla barışmayı hedefliyor.