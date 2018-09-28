Geçtiğimiz haftalarda Burak Yılmaz’ın, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurmasıyla sarsılan Trabzonspor’a, şimdi de Juraj Kucka’dan bir darbe geldi.

Sezon başında ‘feda’ diyerek maaşında indirime gittiği öğrenilen ve Bordo- Mavili yönetimin her fırsatta örnek olarak gösterdiği Slovak yıldızın, alacaklarının zamanından ödenmediğini öne sürerek FIFA’ya başvurduğu öğrenildi. Senede 2.2 milyon Euro (15.8 milyon TL) kazanan tecrübeli oyuncunun bu davranışı camiayı şoka uğrattı.

Yaptırım bekleniyor

Yabancı kulüplere, eski futbolcularına ve menacerlerine borçları nedeniyle FIFA’da dosyaları bulunan Karadeniz ekibinin, bu olay sonrasında başı derde girebilir.

Bu nedenle Bordo-Mavililer, en kısa zamanda 31 yaşındaki futbolcuya ödeme planı sunmaya ve krizi çözmeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere Burak’ın şikayeti sonrasında yıldız oyuncudan kaptanlığı alınmıştı. Kucka’ya nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise merak konusu.