MENÜ

Trabzonspor'da Bruno Peres'ten 1 puanın önemine vurgu

Trabzonspor'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Peres, maçı ve şartları düşündüklerinde aldıkları 1 puanın kötü olmadığına dikkat çekti.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:14 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da Bruno Peres'ten 1 puanın önemine vurgu

Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 0-0 berabere kalan lider Trabzonspor 'da Bruno Peres, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçı ve şartları düşündüklerinde aldıkları 1 puanın kötü olmadığına dikkat çeken Brezilyalı sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

''Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. 2 puan kaybettik ama maçı ve şartları düşündüğümüzde 1 puan da kötü değil.''


İlgili Haberler
(ÖZET) Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu: 0-0


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...