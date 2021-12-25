Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 0-0 berabere kalan lider Trabzonspor 'da Bruno Peres, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçı ve şartları düşündüklerinde aldıkları 1 puanın kötü olmadığına dikkat çeken Brezilyalı sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

''Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. 2 puan kaybettik ama maçı ve şartları düşündüğümüzde 1 puan da kötü değil.''







