Geçen sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kadroya katılan Bruno Peres'in ligin ikinci devresinde sol aşil tendonu yırtılmıştı. Şampiyonlukla taçlanan geride bıraktığımız sezonun son haftalarında takımdan uzak kalan Brezilyalı futbolcu sakatlığı nedeniyle yeni sezon hazırlıklarında da yer almıyordu.

Sambacı'nın geri dönüş tarihi belli oldu. Tecrübeli sağ bek için sağlık heyetin yoğun mesai harcadığı ve yıldız ismi Ağustos ayında idmanlara başlatmayı planladığı kaydedildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun sona ermesiyle şampiyonluk röportajları verdiğinde Peres'in, kendisine, "Sakın bek alma ben döneceğim" dediğini ifade etmişti.