Kariyerindeki ilk penaltı atışını Trabzonspor ’da yapan Bruno Peres, 7. dakikada fileleri havalandırdı ve aynı zamanda Trabzonspor’daki ilk golünü attı. Abdülkadir Ömür’ün kaçırdığı penaltının ardından atış tekrarlanırken, Peres oldukça soğukkanlı bir vuruşla kaleci Muric’i avladı. Geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinin ikinci yarısında net bir gol fırsatından yararlanamayan Peres, bu kez kendisini affettirirken, 28. dakikada ise sol ayak bileğinden sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan 31 yaşındaki sağ bek oyuna devam edemedi.

Koltuk değnekleriyle...

Sedye ile kenara gelen Sambacı’nın, aşil tendonundan problem yaşadığı belirtildi. Karşılaşmanın ikinci yarısını koltuk değnekleriyle kulübede izleyen Peres’in durumunun ciddi olmasından endişe ediliyor. Başarılı futbolcuyla ilgili net teşhis, Trabzon’da yapılacak detaylı kontrollerin ardından konulacak.