Trabzonspor ’da, geçen sezonun 34’üncü haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan ve 3-1 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasına 11'de başlayıp bir de gol atan Bruno Peres söz konusu maçta aşil tendonundan ağır bir sakatlık yaşamıştı. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen araya kadar anca sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bek hazırlık maçlarında formasına kavuşmuştu. Ancak 266 gündür resmi karşılaşmalardan uzak kalan Brezilyalı oyuncunun sezon başında da yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınmıştı.





Larsen'in formsuz oluşu...

Bu nedenle iyileşmesine rağmen forma giyemeyen Peres 2022-2023 sezonu ara transfer döneminin 12 Ocak itibarıyla başlamasının ardından yeniden listeye dahil edildi. Sağ bekte Stryger Larsen'in formsuz oluşu nedeniyle teknik heyetin dört gözle dönüşünü beklediği 32 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkması da Abdullah Avcı ve ekibini memnun etti.

11'de sahaya çıktı

Teknik heyet, Süper Lig 'in 19. haftasındaki kritik Başakşehir maçında Bruno Peres'i 11'e yazdı. Yıldız oyuncunun da yeniden sahada olmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığı gözlemlendi.



