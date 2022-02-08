Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesi’nin değiştirilen 5. Fıkrası’na göre, resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşüyor.

Süper Lig 'in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında çift sarı kartın ardından kırmızı kart gören Trabzonsporlu Bruno Peres, cezasını kupa maçı yerine pazar günü oynanacak lig müsabakası olan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında çekecek.

Değişen yönetmelikle kupa maçında forma şansı bulan Brezilyalı sağ bek, Altaş Denizlispor kafilesine katıldı.











