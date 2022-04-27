Süper Lig 'in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Trabzonsporlu futbolcu Bruno Peres ameliyat edildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bordo Mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti."