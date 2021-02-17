Trabzonspor’da Gaziantep FK maçı öncesi başlayan Kovid-19 vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Son olarak daha önce testi negatif çıkan ancak semptom gösteren bir oyuncuda daha corona virüs tespit edildi.

Trabzonspor’da önceki gün 6 tane pozitif vaka belirlenmişti böylelikle Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır"