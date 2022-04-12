Süper Lig 'in 33. haftasında lider Trabzonspor Akyazı Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Mücadelenin biletleri bugün saat 15.00'da satışa sunuldu ve daha bir gün dolmadan gösterilen yoğun ilgiden dolayı Trabzonspor Yönetimi misafir tribününde yeniden kendi taraftarı için satışa çıkardı.

Şu anda 40 Bin kişilik Akyazı Stadı'nda 36 Bin'in üzerinde bilet satışı yapıldı. Büyük bir önem taşıyan bu karşılaşma için taraftar sadece şehirden değil, şehir dışı ve yurt dışından da yine büyük ilgi gösteriyor.

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