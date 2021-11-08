Hafta boyunca takımını derbiye çok iyi hazırlayan Abdullah Avcı, kafasındaki maç senaryosunu harfiyen uyguladı. Önce rakibin baskısını sakin kalarak kıran Fırtına, devamında planladığı gibi hızlı hücumlarla işi bitirdi. Avcı’nın tüm oyuncu hamleleri doğru sonuç verirken; Hamsik, Vitor Hugo, Nwakaeme gibi saha içi liderleri görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür performanslarıyla devleşti ve galibiyet geldi.

1- Rakibi adeta ezberletti

Hafta içinde ekibiyle birlikte Beşiktaş ’ın tüm maçlarını analiz eden Abdullah Avcı, hızlı hücumlarda rakibin sıkıntı yaşadığını tespit etti. Beşiktaş’ın kenarlardan etkili olduğunu bilen Avcı, bu nedenle beklerden kesinlikle arkayı boş bırakmamalarını istedi. Teknik heyet, ‘doğru savunma, kaliteli pas ve hızlı hücum’ mottosuyla takımı hazırladı ve rakibi ezberletti.

2- Baskıyı sakinlikle kırdı

Maç öncesi hem bire bir hem de gruplar halinde oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Trabzonspor ’un hocası, “Lideriz ama unutmayın, ligin başındayız. Kazanırsak önümüz açık. Sakin kalmak, skor ne olursa olsun plandan kopmamak önemli” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın tribünle maça baskılı başlayacağını hesaplayan Avcı, “Sakinliğimiz ve oyunumuzla baskıyı kıracağız” dedi ve öyle de oldu.

3- Sakatlara göre B Planı

Hafta boyunca ufak sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Bakasetas, Cornelius ve Denswil yoğun tedaviden geçerken, hepsine farklı çalışma programları uygulandı ve oynayacak duruma geldiler. Ancak Avcı, bu oyuncuların tekrar sakatlanma ihtimaline karşılık B planını dahazırladı. Nitekim, Bakasetas sakatlanınca yerine Siopis girdi, çalışıldığı gibi Hamsik ofansif pozisyona geçti ve maçın kader adamlarından biriydi.

4- Yıldızlar liderlik yaptı

Kariyerleri boyunca bu tip zor maçlara çok kez çıkan Hamsik, Nwakaeme, Vitor Hugo gibi tecrübeli isimler, takım arkadaşlarıyla sürekli konuştu ve motivasyonu üst seviyede tuttu. Bu isimler, derbide de ekstra sorumluluk aldılar, saha içinde teknik heyetin en büyük yardımcıları oldular. Savunmada Hugo, orta sahada Hamsik ve hücumda da Nwakaeme takımı çok iyi yönetti.

5- Yönetim bilerek sessiz kaldı

Yönetim, derbi öncesi dikkat dağıtmamak ve tansiyonu yükseltmemek adına sessiz kalmayı tercih etti, hakem veya maçın ertelenmesiyle alakalı konulara girilmedi. Başkan ile yöneticiler, maç sonunda da açıklama yapmaktan kaçındı. Sadece teknik heyet ile futbolcular soyunma odasında tebrik edildi. Yönetim, yakalanan havanın devam etmesi adına bu stratejisini sürdürecek.

6- Düşündüğü her şey oldu

Avcı’nın detaylara yönelik tüm planları derbide harfiyen işledi. Önce baskıyı kırdılar, sonra savunma arkasına yapılan hızlı bir koşuyla golü buldular. Zincirleme hatadan gol yemelerine rağmen sakinliklerini koruyup, son anlarda yine hızlı hücumla 2’yi attılar. Hocanın ikinci yarıda üst üste yaptığı Cornelius, Serkan ve Yusuf Sarı hamleleri de galibiyette kilit rol oynadı.

Safa Can Konuksever