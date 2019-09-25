Trabzon'da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından gözler hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçına çevrildi.

AŞİLDEKİ ÖDEMDE AZALMA VAR

Teknik patron Ünal Karaman bu maç öncesi Daniel Sturridge'den gelecek sevindirici bir haber beklerken Sturridge'in aşil tendonundaki ödemin büyük oranda geçtiği bildirildi.

SÜREKLİ TAKİP ALTINDA...

Ancak yine de İngiliz yıldızın durumu yakından takip edilecek. Eğer uygun görülürse santrfor olarak Beşiktaş'ın önüne sürülecek. Aksi halde Sturrigde 1 hafta daha bekleyecek.

Kaynak: Takvim