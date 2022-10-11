Trabzonspor ’da dün tam 3 yıldız ceza sınırındaydı. Trezeguet, Barta ve Eren Elmalı, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşeceklerdi. Teknik heyetin maç öncesinde uyardığı 3 futbolcu da hata yapmazken, Bordo-Mavililer deplasmandaki derbi öncesi fire vermedi. Fırtına, pazar günü Vodafone Park’ta Beşiktaş ’a konuk olacak. Öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi’nde çok kritik Monaco mücadelesi var. İlk 2 hedefi doğrultusunda Fransız ekibini mutlaka yenmek isteyen Karadeniz ekibi, H Grubu’nda 3 puana sahip. Ferencvaros ve Monaco’ya mağlup olan Trabzonspor, Kızılyıldız’ı Akyazı’da mağlup etmişti.

Öncesinde Monaco...

Grupta Monaco ve Ferencvaros’un 6’şar puanı bulunurken, Trabzonspor ile Kızılyıldız’ın ise birer galibiyeti var. Avrupa’dan şu ana kadar 13 milyon Euro’yu kasasına koyan Bordo-Mavililer, gruptan çıkması halinde bu rakamı 20 milyon Euro seviyesine çekecek.