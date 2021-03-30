Malatyaspor’un ekonomik sıkıntılardan dolayı opsiyonu kullanamayacağı öğrenilirken, Trabzonspor’un 23 yaşındaki Ganalı yıldız için devrede olduğu iddia edildi. Ligin bitmesi sonrası Sparta Prag’a dönecek olan Tetteh’in, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi bulunuyor. Kiralık olan Afobe ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor’da, Djaniny’ye de özellikle Arap takımlarından ciddi teklifler var. Bordo-Mavililer, yaz döneminde en az 2 forvet alacak.



