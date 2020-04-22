Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve geniş bir liste oluşturan Trabzonspor'a, menajerler vasıtasıyla da pek çok isim öneriliyor. Bordo-Mavililer'in gündemine gelen oyunculardan biri de Achraf Bencharki'ydi.

Hem forvet hem de sol kanatta oynayan ve Mısır'da Zamalek kulübünde forma giyen 25 yaşındaki Faslı futbolcuya, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den onay çıkmadığı öğrenildi.

Fas Milli Takımı'nda da 8 maça çıkan Bencharki, bu sezon oynadığı toplam 21 resmi karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik performans göstermişti.