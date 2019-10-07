Trabzonspor'un İngiliz süperstarı Daniel Sturridge, Karadeniz derbisinde sahneye çıktı...

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen 30 yaşındaki oyuncu, Rizespor karşısında kahramanlaştı.

Hâlâ fizik olarak tam anlamıyla hazır olmayan tecrübeli futbolcuyu ilk 11’de tercih etmeyen teknik direktör Ünal Karaman, 63’te yıldız oyuncusuna sarıldı. Fırtına mücadelede 1-0 geride devam ederken oyuna giren Sturridge, kısa sürede klasını konuşturdu.

Direğe de takıldı

Trabzonspor’un hücumlarına hareket getiren başarılı futbolcu, 73’te ceza sahası içerisindeki Alexander Sörloth’u gördü. Yıldız oyuncunun düzgün ortasına iyi yükselen Norveçli golcü de topu ağlarla buluşturdu.

Bordo-Mavili forma ile ilk kez skora etki eden Sturridge, 86’da ise direğe takıldı. Ceza sahası dışından harika vuran deneyimli oyuncunun şutu üst direkten dışarıya gitti.

Milli ara öncesindeki performansıyla alkış alan İngiliz futbolcu, gelecek adına da umut verdi.