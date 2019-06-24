Trabzonspor'un patronu Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman önceki gün küçük bir zirve gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön elemeden katılacak olması nedeniyle sezonu erken açacak olan Fırtına’da, Karaman transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor. Bu talebini Başkan Ağaoğlu’na ileten tecrübeli çalıştırıcı, Bordo- Mavililer’in patronundan olumlu yanıt aldı.

‘Elimizden geleni yapıyoruz’

Ağaoğlu’nun, Karaman’a, “Transferde elimizden geleni yapıyoruz. Trabzonspor’a fayda sağlayacak tüm oyuncular için çalışmalarımız devam ediyor. Hayal kırıklılığı yaşamamak adına oldukça titiz davranıyoruz. Ancak için rahat olsun hocam, transferlerimiz kampa yetişecek” dediği öğrenildi.