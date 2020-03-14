Trabzonspor’da Başakşehir hazırlıkları tam gaz

Trabzonspor, Başakşehir ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

14 Mart 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor’da Başakşehir hazırlıkları tam gaz

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı idman ile devam etti.

Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda tempo artmaya başladı.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından çalışmalarına noktayı koyacak. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...