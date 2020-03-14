Trabzonspor’da Başakşehir hazırlıkları tam gaz

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı idman ile devam etti.

Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda tempo artmaya başladı.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından çalışmalarına noktayı koyacak.