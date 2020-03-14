Trabzonspor’da Başakşehir hazırlıkları tam gaz

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı idman ile devam etti.
Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda tempo artmaya başladı.
Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından çalışmalarına noktayı koyacak.
Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı idman ile devam etti.
Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda tempo artmaya başladı.
Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından çalışmalarına noktayı koyacak.
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