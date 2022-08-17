Trabzonspor , transfer sezonuna hızlı başlamış ve bombaları peş peşe patlatmıştı. Sonradan frene basan Bordo-Mavililer, geçen hafta vites artırdı. Önce orta sahaya Enis Bardhi takviyesi geldi, ardından uzun süren stoper arayışı Marc Bartra’nın imzasıyla sona erdi. Yönetim, her iki oyuncunun evraklarını da Kopenhag eşleşmesine yetiştirmek için büyük çaba harcadı. Bu çalışma sonuç verdi, isimleri UEFA listesine eklenen Bartra ve Bardhi takımla birlikte Danimarka’ya gitti. Beklendiği gibi Abdullah Avcı iki yeni öğrencisini de yedek başlattı. Skor 2-0 olduktan sonra oyuna müdahale eden Avcı, 58. dakikada birlikte sahaya sürdü.

Bartra’dan tam isabet

Bartra, Denswil’in yerine, Bardhi ise Siopis’in yerine girdi. İspanyol stoper, oyuna girer girmez savunmanın liderliğini üstlendi. Geriden oyun kurma görevini başarıyla yerine getiren Bartra, isabetli paslarıyla dikkat çekti. Enis Bardhi ise orta alana hareketlilik getirdi. Makedon oyuncu, sürekli gezerek oynadı, rakip savunma arasında boşluklar bulmaya çalıştı. Bardhi, istediği kadar çok topla buluşamasa da aldığı pasları genelde olumlu kullandı.

Parken'de süper atmosfer

Kopenhag taraftarları, Trabzonspor maçının biletlerine büyük ilgi gösterip satışa çıktıktan kısa süre sonra hepsini tüketmişti. Bordo-Mavili taraftarlar da kendileri için ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Dün Parken Stadı'nda harika bir atmosfer vardı. Kopenhag tribünleri takımlarına çok iyi bir şekilde destek verdi. Gurbetçilerimiz de onlardan geri kalmadı. Zaman zaman Parken Stadı, Trabzonspor tezahüratlarıyla inledi.

Cornelius etkisiz kaldı

Andreas Cornelius, basın toplantısında altyapısından yetiştiği Kopenhag'a karşı oynayacak olmasıyla ilgili, "Benim için özel bir maç olacak. Soyunma odalarını karıştırdım! demişti. Dün Danimarkalılar'ın da göze Cornelius'un üzerindeydi. Ancak golcü oyuncu, eski takımına karşı istediği performansı sergileyemedi. Bunda, Kopenhag savunmasının yıldız oyuncuya özel önlem almasının da etkisi büyüktü.

Kouassi sürprizi tutmadı

Trabzonspor, Hatay karşısında galibiyete ulaşırken, Edin Visça’nın kolunun kırılması moralleri bozmuştu. Kopenhag deplasmanında Abdullah Avcı’nın Boşnak yıldızın yerine Abdülkadir Ömür’ü sağ kenede çekmesi, orta alanı ise Siopis-Dorukhan-Bakasetas üçlüsüyle kurması bekleniyordu. Ancak başarılı teknik adam sürpriz bir seçim yaptı. Avcı, Abdülkadir’i merkezde görevlendirdi, Dorukhan ise yedek kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Visça’nın yerine ise sağ çizgide Kouassi’yi oynattı. Abdullah Avcı, Kopenhag karşısında Fildişili oyuncunun hızından yararlanmanın hesaplarını yaptı. Ancak bu plan tutmadı. Kouassi, çok etkisiz kaldı. Avcı, ikinci yarı başlarken 27 yaşındaki oyuncuyu kenara alarak Djaniny’yi sahaya sürdü. Bu hamle de hücumda beklenen üretkenliği sağlamadı, Trabzonspor pozisyona girmekte zorlandı.

Deplasmanda yine kazanamadık

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda çıktığı son 5 deplasman mücadelesinde galibiyet alamamış, 4 kez yenilirken 1 defa da berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer en son 1993-1996 yılları arasında böyle kötü bir seri yakalamıştı. Fırtına, deplasmandaki şanssızlığına Kopenhag karşısında da son veremedi. 2-1 kaybeden temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını Trabzon'daki rövanşa bıraktı.



