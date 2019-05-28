Trabzonspor'da Barbosa sesleri

Trabzonspor, küme düşen Akhisarspor’un kanat oyuncusu Helder Barbosa için harekete geçti. Trabzonspor Barbosa’yı takas yolu ile almaya çalışıyor.

28 Mayıs 2019, Salı 08:45
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Trabzonspor'da Barbosa sesleri

Sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon daha iyi noktalara gelmek için kolları sıvadı. Devre arasında transfer yapamayan Bordo-Mavili kulüp, bu dönem kadrodaki eksiklikleri gidermek için adımlarını dikkatli atacak.

Kulübe fazla mali yük getirmeyen isimler üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor’un, Süper Lig’den düşen Akhisarspor’un kanat oyuncusu Helder Barbosa için harete geçtiği öğrenildi. Tecrübeli ismin Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı ve Akhisarspor ile pazarlıkların başladığı kaydedildi. Bu transferi para vermeden bitirmek isteyen Bordo-Mavililer, takas teklifinde bulunurken, Akhisar’dan cevap bekliyor.

Kaynak: Star

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