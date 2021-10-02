Süper Lig ’in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzsonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golleri atan Anastasios Bakasetas, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Alınan 3 puanın önemine vurgu yapan Yunan yıldız, ''Şanssız skorlarla buraya gelmiştik. Kazanmak önemliydi. Ancak, takımım kazanıyorsa ve ben de bir rekor kırıyorsam bu beni daha fazla mutlu eder.'' diye konuştu.

'Saha içine girilmesi Yunanistan'da da yaşanan şeyler'

Karşılaşmanın ilk yarısındaki bir Kayserispor taraftarının sahaya girmesi ile ilgili de konuşan Bakasetas, ''Oyun içinde hep sıcak kalmayı, hep agresif olmayı severim. Bu benim oyun tarzım. Tutkuyla oynuyorum. Saha içine girilmesi Yunanistan'da da yaşanan şeyler. Orda sakin kalmak durumundayım, bizler çünkü gençlere örnek olmak için oynuyoruz.'' ifadelerini kullandı.







