Trabzonspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Anastasios Bakasetas'ın menajeri Eros Dimitriadis, oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili FANATİK'e konuştu. Dimitriadis, "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu. İlerleyen zamanda bir kulüp, onu isterse öncelikle Trabzonspor'la anlaşması gerekir. Bakasetas, şu anda transferi hiç düşünmüyor. Odaklandığı ve istediği tek şey, takımdaki herkesin en büyük hedefi olan şampiyonluğu kazanmak" dedi.

Gökmen Özcan