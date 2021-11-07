Trabzonspor 'un, Beşiktaş karşısındaki en önemli kozu olması beklenen Anastasios Bakasetas, dev mücadelede büyük bir şanssızlık yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu kasık sakatlığını atlattıktan sonra Göztepe karşısında oynamadı, Rize'ye karşı sonradan oyuna girdi ve dün 11'de sahaya çıktı. Ligde bu maç öncesine kadar rakip fileleri 7 kez sallayan ve 3 de asist yapan Bakasetas, 29. dakikada Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrasında yerde kaldı. Sağ dizinde sıkıntı yaşayan Yunan oyuncunun o bölgesine sağlık ekibi bandaj uyguladı. Bir süre durumunu kontrol eden yıldız futbolcu, kendisini yere bıraktı ve 31'de oyundan çıktı. Hemen tedavisine başlanan oyuncunun Milli Takım'dan da çıkarılma ihtimali bulunuyor.