Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor ’dan transfer edilen Bakasetas, ligin ikinci yarısında Trabzonspor ’un en öne çıkan ismi olmuştu. Attığı kritik gollerle Fırtına’yı yarışta tutan Yunan yıldız, önceki günkü Molde mücadelesinde de şov yaptı. Önce Nwakaeme’ye ardından Djaniny’ye gol attıran Bakasetas, maçın adamı olma şansını uzatmalarda kaçırdı. Yusuf Sarı’nın kazandırdığı penaltı sonrası topun başına geçen başarılı 10 numara, yaptığı sertvuruşta direğe takıldı. Kaçan penaltının ardından büyük üzüntü yaşayan Bakasetas’a takım arkadaşları büyük destek verdi. Soyunma odasında da başta Abdullah Avcı olmak üzere tüm hocalar, yıldız ismin moralini yükseltmeye çalıştı.

‘Her şeyi yaptın’

Avcı öğrencisine, “Müthiş bir maç çıkardın. Her şeyi yaptın. Penaltıyı atmak kadar kaçırmak da var. Sen bu takım için çok değerli bir oyuncusun. Asla moral bozukluğu yaşama” sözleriyle destek oldu.