Bordo Mavililer, üst üste aldığı 2 galibiyetle milli araya moralli girdi. Son periyotta özellikle iki yıldız performanslarıyla fark yarattı. Bakasetas son 4 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı verirken, Trezeguet ise çıktığı 5 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

Önce Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı, ardından Süper Lig ’de Gaziantep FK’yı mağlup eden Trabzonspor ’da, Bakasetas-Trezeguet ikilisi yüksek formuyla dikkat çekiyor... Bu sezon Süper Kupa dahil çıktığı 11 resmi maçta 4 gol, 4 asistlik skor katkısı veren Yunan futbolcu, son 4 maçlık periyotta tam anlamıyla yıldızlaştı.





Ferencvaros deplasmanında asist yapıp, Adana Demir ve Gaziantep karşılaşmalarında penaltıdan ağları havalandıran Bakasetas, Kızılyıldız ve Gaziantep maçlarında birer gol attırdı. Trezeguet ise son 5 maçlık periyotta beklenen performansı göstermeye başladı. 1-0’lık Ümraniye mücadelesinde Fırtına’nın tek golünü kaydeden Mısırlı kanat oyuncusu, Kızılyıldız ve Gaziantep karşılaşmalarında birbirinden güzel goller attı. Aynı zamanda Marek Hamsik’e çok güzel bir asist yaptı.

Gomez, Umut ve Yusuf...

Özellikle iki yıldızın hücumdaki etkinliğiyle öne çıktığı Trabzonspor’da, Maxi Gomez ile Umut Bozok da takıma yeni katılmalarına rağmen kısa sürede uyum sorununu aştılar. Teknik direktör Abdullah Avcı, milli aradan sonra bu dörtlüden tam anlamıyla patlama bekliyor. Avcı, Djaniny ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin de fark yaratmasını bekliyor.

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