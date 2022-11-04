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Trabzonspor'da Bakasetas tarihe geçti

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, attığı müthiş golleTrabzonspor’a galibiyeti getirdi. Tecürbeli solak, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki 6 maçta da skor katkısı vererek turnuva tarihine geçti.

04 Kasım 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Bakasetas tarihe geçti

Anastasios Bakasetas Fırtınası sürüyor... Bu sezon hücumda Trabzonspor ’u sırtlayan Yunan yıldız, Ferencvaros’u da boş geçmedi. 7. dakikada Trezeguet’nin pasında ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkartan tecrübeli solak, topu ağlara gönderdi. Fırtına’ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi.

Söz konusu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki ederek, bunu başaran ilk oyuncu oldu. Yunan oyuncunun, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 8 gol ve 7 asisti bulunuyor.


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(ÖZET) Trabzonspor - Ferencvaros maç sonucu: 1-0


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