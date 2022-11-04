Anastasios Bakasetas Fırtınası sürüyor... Bu sezon hücumda Trabzonspor ’u sırtlayan Yunan yıldız, Ferencvaros’u da boş geçmedi. 7. dakikada Trezeguet’nin pasında ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkartan tecrübeli solak, topu ağlara gönderdi. Fırtına’ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi.

Söz konusu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki ederek, bunu başaran ilk oyuncu oldu. Yunan oyuncunun, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 8 gol ve 7 asisti bulunuyor.







