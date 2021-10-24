Bu sezon çıktığı 9 maçta attığı 7 golle sadece Trabzonspor ’un değil, ligin de en değerli oyuncusu olan Bakasetas’a nazar değdi... Sadece Bordo-Mavili ekibin değil, Yunanistan Milli Takımı’nın da vazgeçilmezi konumundaki Bakasetas, yoğun maç temposunda yorgunluğa bağlı problem yaşadı. Son idmanda adalesinde ağrı hisseden Bakasetas’ın, dün MR’ı çekildi. Maç sabahı teknik direktör Abdullah Avcı, hem oyuncu hem de sağlık ekibiyle durum değerlendirmesi yaparken, yıldız oyuncusunu riske etmeme kararı verdi.

Toplam 7 eksik

Mücadeleyi tribünde takip eden Bakasetas, bir süre dinlendirilecek. Yunan futbolcu, tedaviye olumlu cevap verir ve kendini iyi hissederse 11. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesine yetişecek. Öte yandan dünkü maçta, Nwakaeme, Peres, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı da sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu.