Karadeniz ekibine geldiği günden beri takımın en kilit oyuncusu olan Bakasetas, maç kazandırmaya devam ediyor. Geçen sezonun devre arasında Alanyaspor ’dan transfer edilen Yunan yıldız, ligin ikinci devresinde 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Bakasetas, bu süreçte Fırtına’ya tam 13 puan kazandırdı. Sıkışan maçlarda kilidi açtığı için ‘Çilingir’ lakabı verilen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon da şovunu sürdürüyor. Yeni Malatya ve Sivasspor karşılaşmalarında ağları sarsan Bakasetas, Giresun ve Galatasaray maçlarında asist yapmıştı. Bakasetas, sıkıntılı geçen Kasımpaşa deplasmanında ise galibiyeti getiren golü attı. Çıktığı 5 lig karşılaşmasında da skora etki eden Yunan yıldız, 4 gol, 2 asisti bulunan Nwakaeme ile takımı sırtlıyor.

Safa Can Konuksever





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