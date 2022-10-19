2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor 'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas, geldiği günden bu yana takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performansıyla sezona damga vuran yıldız oyuncu, bu sezon ise şimdiden kendini aşmaya hazırlanıyor. 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran ve 7 de gol pası veren 29 yaşındaki futbolcu, şimdiden 13 gole katkı yaptı. Bakasetas, sezonun geri kalan bölümünde 4 gole daha katkı yaparsa Bordo-Mavili forma altındaki en verimli sezonuna ulaşacak.

Kariyer sezonuna 8 kaldı

Bakasetas, kariyerindeki en verimli sezonu ise Alanyaspor'da geçirdi. Yunan orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunda 43 maça çıkıp, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yani deneyimli futbolcu, 8 gole daha katkı verirse kariyer rekorunu da egale etmiş olacak.

SIOPIS: BENİM İÇİN DOSTTAN ÖTE

Bordo-Mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle antrenmanların neşeli geçmesi için elinden geleni yapıyor. Öte yandan vatandaşı Bakasetas'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Yunan futbolcu Siopis, "Hem saha içinde hem de saha dışında benim hayatımda önemli bir yeri var. Benim için yaptıkları dostluktan daha öte şeyler" dedi.