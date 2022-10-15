Trabzonspor 'da Bakasetas Fırtınası devam ediyor... Sezona müthiş başlayan ve Trabzonspor’un en skorer ismi olan Yunan yıldız, Monaco mücadelesinde de takımın en iyilerinden biriydi. Vitor Hugo ve Trezeguet’nin gollerinde asist yapan Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı. Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig ’de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi. Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ve Süper Kupa Finali’nde de birer golü bulunan Bakasetas, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.

En iyi dönemi…

Tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Henüz Ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan Bakasetas, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

Bu sezon ne yaptı?

Süper Lig

8 maç - 670 dakika - 3 gol - 2 asist

Avrupa Ligi

4 maç - 304 dakika - 1 gol - 4 asist

Şampiyonlar Ligi

2 maç - 102 dakika - 1 gol

Süper Kupa

1 maç - 90 dakika - 1 gol

Toplam

15 maç - 6 gol - 6 asist