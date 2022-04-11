37 yıllık şampiyonluk hasretini baharda bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor ’un Nisan ayı performansı dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, geçen sezon 4. ayda çıktığı 7 lig maçında tam 6 beraberlik almış, sadece Karagümrük karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Fırtına bu yıl da Nisan’daki iki lig mücadelesinde rakiplerine diş geçiremedi. Önce Beşiktaş , son olarak da Gaziantep’le berabere kaldı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, cuma günü taraftarı önünde Karagümrük’ü devirip bahar yorgunluğundan kurtulmak istiyor. Karadeniz ekibi, Karagümrük maçından sonra hafta içinde Türkiye Kupası Yarı Finali’nde yine Akyazı’da Kayserispor’u konuk edecek. Ardından Nisan ayında Adana Demirspor(d) ve Antalyaspor karşılaşmaları var.