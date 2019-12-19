Devre arasına 2 hafta kala Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Listedeki 1 numaralı isim Badou Ndiaye... Yıldız futbolcu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sadece Trabzonspor Yönetimi’ne yakın kaynaklar değil, artık İngiliz basını da transferin bitme noktasına geldiğini yazıyor.

Ada’nın önde gelen gazetelerinden The Telegraph, Stoke City’nin Ocak ayında göndereceği ilk ismin Ndiaye olduğunu ifade etti.

Kesin gönderilecek

Haberde, Championship ekibinin yüksek ücretler kazanan pek çok futbolcu ile sezon ortasında yollarını ayıracağı ve maaş bütçesini ciddi oranda düşüreceği vurgulandı. Ndiaye’nin gitmesine kesin gözle bakılırken, İngiliz basınına göre Trabzonspor transferi bitirmeye çok yakın. Bordo-Mavililer’in satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.

Kıran kırana pazarlık

Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Ndiaye’ye Trabzonspor’un yanı sıra eski kulübü Galatasaray ile Beşiktaş’ın da ilgisinin olduğu yazıldı. 2018’in yaz döneminde 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye transfer olan Ndiaye de İngiltere’de mutsuz ve takımından ayrılmak istiyordu. Son gelişmelerin artık gözler tamamen Trabzonspor ile Senegalli ön libero arasındaki pazarlıklara çevrildi.