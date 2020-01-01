Yönetim, en az 3 transfer yapmayı planlıyor. Kadroya katılacak ilk isim, Badou Ndiaye olacak. Yaklaşık 2 aydır görüşme yapılan Senegalli orta saha, Trabzon’a gelmeyi kabul etti. Kulübü Stoke City’yle de yarım sezonluk kiralama konusunda el sıkışıldı. Tarafların artık bu işi resmiyete dökmesi bekleniyor. Taraftarlar da Ndiaye konusunda sabırsızlanıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun hedefi, 4 Ocak’ta Antalya’da başlayacak kampa Ndiaye’yi getirmek.

Şampiyonluk için...

Yıldız futbolcu takıma katıldıktan sonra Trabzonspor’un orta sahası tam anlamıyla kusursuz hale gelecek. Öyle ki plan, Obi Mikel-Sosa ikilisiyle birlikte ikinci yarıda Ndiaye’yi de merkezde görevlendirmek. Ndiaye son olarak Türkiye’de Galatasaray’a kiralık gelmiş ve geçen sezon şampiyonluk yaşamıştı.