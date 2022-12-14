Trabzonspor , sezon başında tecrübeli oyuncu için gelen teklifleri geri çevirmişti. Ancak Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimlerden biri olan Djaniny, sezonun ilk bölümünde bir türlü bekleneni veremedi.





KULÜP ARANIYOR

Abdullah Avcı’nın da sabrı tükendi. Yönetim, ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde bunu değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri de kulüp aramaya başladı.

Kontenjanda yer açılacak

Djaniny’nin ayrılması, dolu olan yabancı kontenjanında yer açılmasını da sağlayacak.



