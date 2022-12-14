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Trabzonspor'da ayrılık! Kulüp arıyor

Trabzonspor, sezon başında tecrübeli oyuncu için gelen teklifleri geri çevirmişti. Ancak Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimlerden biri olan yıldız oyuncu, sezonun ilk bölümünde bir türlü bekleneni veremedi.

14 Aralık 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da ayrılık! Kulüp arıyor

Trabzonspor , sezon başında tecrübeli oyuncu için gelen teklifleri geri çevirmişti. Ancak Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimlerden biri olan Djaniny, sezonun ilk bölümünde bir türlü bekleneni veremedi.

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KULÜP ARANIYOR

Abdullah Avcı’nın da sabrı tükendi. Yönetim, ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde bunu değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri de kulüp aramaya başladı.

Kontenjanda yer açılacak

Djaniny’nin ayrılması, dolu olan yabancı kontenjanında yer açılmasını da sağlayacak.


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