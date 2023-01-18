Trabzonspor'da ayrılık! Emrehan Gedikli Austria Lustenau'ya kiralandı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeterli forma şansı bulamayan Emrehan Gedikli’nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor geçtiğimiz sezon Alman ekibi Bayer Leverkusen’den 800 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli’yi Avusturya ekibi Austria Lustenau’ya kiraladı.
Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Austria Lustenau forması giyecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli’nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.