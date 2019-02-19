Sezona öze dönüş politikası ile başlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşamış olsa da genç ağırlıklı kadrosuyla geçen sezonun gerisinde kalmadı. Geçen sezon 22 haftalık periyotta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 33 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, bu sezon ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak yine 33 puan topladı. 2017-18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na ise son 16 Turu’nda veda eden Fırtına, bu sezon çeyrek final aşamasında kupa yolculuğuna devam ediyor.