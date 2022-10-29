Kızılyıldız karşısından en kötü skorla ayrılan Trabzonspor için artık matematiksel hesaplar devreye girecek.

Son maçını Trabzon’da, 10 puanla grup liderliğini garantileyen Ferencvaros ile oynayacak olan bordo-mavililerin olmazsa olmazı, galibiyet... Bundan sonraki ihtimallerde Monaco-Kızılyıldız karşılaşmasının sonuçları etkili olacak.

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Karadeniz ekibinin UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmesi için, üç puan alıp, diğer maçın berabere bitmesi gerekecek. Kızılyıldız da Monaco deplasmanında kazanırsa, bu kez, 9’ar puanı olacak Trabzonspor ile Sırp ekibi arasında ikili averaja bakılacak. Birbirlerini 2-1 yenen iki takımın genel averajı belirleyici olacak. Şu anda avantajlı gibi dursak bile, son maçlarda alınacak galibiyetin yanında atılacak goller de önem taşıyacak.

Trabzonspor’un beraberliği senaryosunda ise; iki takımın beraberliğinde Monaco, UEFA Avrupa Ligi play-off’una, bordo-mavililer ise Konferans Ligi play-off’una kalacak. Monaco kazanırsa yine aynı durum geçerli olacak. Kızılyıldız galip gelirse, Bu kez Sırp ekibi ikinci olacak, Trabzonspor üçüncü olarak Konferans Ligi play-off’unu oynayacak, Fransız ekibi ise saf dışı kalacak.

Trabzonspor, eğer hangi play-off’a katılırsa katılsın, burada elenirse, Avrupa defterini kapatacak.





Taraftara gözaltı

Kızılyıldız ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynayan Trabzonspor’da bir grup taraftar, maç bitiminde Sırbistan polisi tarafından gözaltına alındı.

Karşılaşmanın ardından stadın çevresinde bekleyen taraftarları polis götürdü.

Sosyal medyada tepki gören olay karşısında Belgrad Büyükelçiliği devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda bordo-mavili taraftarlar serbest kaldı. (Skorer)

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