3-1’lik Ümraniye maçının ardından hakem kararlarına tepki gösteren Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, soyunma odasında ise oyuncularını eleştirdi.

En büyük hedefleri olan kupaya çok kötü bir şekilde veda ettiklerine dikkat çeken Karaman, “Skordan ziyade bu futbol bize hiç yakışmadı. Evet, olmayınca olmuyor. Bazen top da girmiyor. Ancak büyük takımların bir şekilde sonuca gitmesi gerekir. Artık bunu unutmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

4 puan gerisindeki Beşiktaş’ı kovalayan Fırtına, ilk 3 sıraya gözünü dikti.

‘Seri yakalamalıyız’

Tecrübeli hocanın da, “Taraftarımızı üzdük. En azından artık onlar için ilk 3 potasında ligi tamamlayalım. O Avrupa biletini mutlaka alalım. İlk hedefimiz Kasımpaşa maçı. Onu kazanıp, sonrasında seri yakalamak zorundayız” dediği öğrenildi.