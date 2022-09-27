Trabzonspor ’un İspanya LaLiga ekibi Valencia’dan kadrosuna kattığı Uruguaylı santrfor Maxi Gomez, Milli aradaki performansıyla teknik heyeti mutlu etti. Yıldız golcünün adaptasyonunda büyük hızlanma görüldü.

Kayserispor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da antrenmanlar sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde devam eden çalışmalarda performans olarak teknik heyeti en memnun eden ismin ise İspanya LaLiga ekibi Valencia’dan flaş bir operasyonla kadroya katılan Maxi Gomez olduğu ifade ediliyor.

Bordo-Mavili takıma katılıp direkt oynamaya başlayan Gomez’e Milli ara adaptasyon sürecini hızlandırabilmek adına önemli bir fırsat oldu. Antrenmanlardaki arzusu ve performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, hocasının sistemini ve kendisinden beklentilerini de tam olarak kavradı. Takım arkadaşlarıyla da son derece iyi geçinen Gomez’in Milli ara sonrası Karadeniz ekibinin en önemli silahı olması bekleniyor.