Kasımpaşa’ya rakip olduğu daha önceki 6 maçta 6 gol atıp, 3 asist yapan Anthony Nwakaeme, dün etkisizdi. Kilit pasları doğru atamayan Nijeryalı futbolcu, 71. dakikada kenara geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme’nin yerine Yusuf Erdoğan’ı oyuna sürdü. Bir diğer yeni transfer Kouassi ise kulübede olmasına rağmen süre bulamadı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 lig maçına çıkan Nwakaeme 6 gol, 7 asistlik performansıyla Trabzonspor'un başarısında önemli rol oynamıştı.