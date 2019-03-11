Trabzonspor'un sezon başında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’dan kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, şu anda takımın en formda ismi olarak dikkat çekiyor.

Fırtına’nın attığı son 7 golün 5’ine direkt katkı sağlayan Nijeryalı futbolcu, bu sezon toplamda çıktığı 22 maçta 8 gol ve 5 asiste ulaştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun hedefi sezon sonuna kadar en az 19 gole doğrudan katkı sağlamak. Bunun sebebi ise yıldız oyuncu bir sezonda 19 gole direkt etki ederse 100 bin Euro prim alacak.

Ağaoğlu açıklamıştı

Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Anthony’nin transfer olduğu hafta bir basın toplantısı düzenlemiş ve tecrübeli oyuncuyla arasında geçen ilginç diyaloğu anlatmıştı.

Pazarlık görüşmelerinden bahseden Bordo-Mavililer’in patronu, “Anthony 1.1 milyon Euro istiyordu. Ben en son 900 bine geldim. ‘19 gole etki edersem 100 bin Euro daha verir misiniz?’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim. Şimdiden söyleyeyim de ileride konuşulmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Safa Can Konuksever