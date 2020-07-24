Kasık sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalan Anthony Nwakaeme, 4 haftadır forma giyiyordu. Nijeryalı yıldız, Konya karşılaşmasında yine sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 31 yaşındaki futbolcu dünkü idmana da çıkmadı. Tecrübeli oyuncunun, ligin son haftasında yarın oynanacak Kayserispor maçında görev yapması zor gözüküyor.

Riske etmeyecek

Teknik sorumlu Eddie Newton da yıldız oyuncuyu bu maçta riske etmeyi düşünmüyor. Newton, sağlık heyeti ile yaptığı görüşmede Nwakaeme'nin çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Alanyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesini istedi.