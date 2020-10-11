Yeni sezondaki mutsuz görüntüsüyle dikkat çeken ve buna bağlı olarak performans düşüklüğü yaşayan Anthony Nwakaeme'nin, pandemi dolayısıyla uzun süredir göremediği ailesini özlediği öğrenilmişti. Bordo-Mavili yönetim de milli arada özel izinler alarak Nijeryalı oyuncuyu ülkesine göndermişti. Yıldız oyuncuya verilen izin bugün itibariyle sona erdi. Nwakaeme'nin bugün Trabzon'a geleceği ve yarınki idmanda yer alacağı belirtildi. Aile hasretini gideren başarılı oyuncunun ara sonrasında eski günlerine dönmesi ve yeniden Fırtına'nın en tehlikeli hücum silahı olması bekleniyor.







