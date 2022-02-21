Anthony Nwakaeme resitale devam ediyor... Geçen haftaki Konyaspor maçında 3 oyuncuyu çalımlarla ipe dizen ve Visca’ya jeneriklik bir asist yapan Nijeryalı yıldız, dün 4-0’lık galibiyetin fitilini ateşleyen isimdi. 5. dakikada Dorukhan’ın pasında topu filelere gönderen 32 yaşındaki kanat, 26. dakikada kendi başlattığı atağı golle sonuçlandırdı. Puchacz’a verdiği topuk pasının devamında, Cornelius’un kaleciden dönen kafa vuruşunu çok iyi takip eden Nwakaeme, farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor ’un sol tarafını adeta çökerten Nwakaeme’nin performansı, istatistiklere de yansıdı. Duble yapan tecrübeli yıldız, oyunda kaldığı 71 dakikalık bölümde 3’te 3 şut isabeti yakaladı, yüzde 94 pas oranına ulaştı, 4 de şut pası verdi.

7 gol, 6 asistti...

Geçtiğimiz sezonu 7 gol, 6 asistle tamamlayan Nwakaeme, bitime 12 hafta kala Süper Lig’de 8 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor ’da adım adım kariyer rekorunu kırmaya ilerleyen Nijeryalı yıldızı, oyundan çıkarken Alanyaspor tribünleri ayakta alkışladı.