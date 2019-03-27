Trabzonspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Caleb Ekuban katılmazken tedavileri süren Onazi ve Sosa kondisyon salonunda çalıştı.

Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Kamil Ahmet Çörekçi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür ise antrenmanın bir bölümünde takımla idman yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.