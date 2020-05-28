Trabzonspor son iki sezonda olduğu gibi yine gençlere yöneliyor. Bordo- Mavililer, Balıkesirspor’un genç forveti Rahmi Anıl Başaran ile dün 4 yıllık mukavele yaptı. 20 yaşındaki oyuncunun imza törenine Trabzonspor’u temsilen Pazarlama ve Halkla İlişkiler koordinatörü Serdar Ekrem Şirin katıldı. Bordo-Mavililer KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildiriminde, Rahmi Anıl için Balıkesirspor’a KDV dahil 2 milyon TL ödeneceğini belirtti. Genç forvet lig ve Avrupa’da 8 gole ulaşırsa KDV dahil 300 bin TL, iki kulvarda toplam 15 maça ilk 11’de başlarsa yine KDV dahil 300 bin TL Balkes’e ödenecek. Sonraki satıştan da Balıkesir yüzde 10 alacak.

Geçer not aldı

Anıl’ın imzasının ardından Karadeniz devi Kırmızı- Beyazlılar’ın yıldızı Aly Malle için harekete geçti. İtalyan ekibi Udinese’den kiralanan 22 yaşındaki futbolcu performansıyla oyuncu izleme ekibi ve teknik heyet tarafından geçer not aldı. Bunun üzerine yönetim Udinese ile masaya oturmaya karar verdi. Genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Fırtına en kısa zamanda temaslara başlayacak.