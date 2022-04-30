Süper Lig 'in 35. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 'da Andreas Cornelius mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu,

Sözlerine "Söyleyeceğim tek bir şey 'Şampiyon Trabzon' sözleriyle başlayan golcü futbolcu, şampiyonluk hedefini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Andreas Cornelius'un açıklamaları şu şekilde:

"Tarif edilmesi zor harika duygular bunlar. Uzun bir yolculuk bizimkisi. Sezon başladığında şampiyon olacağımızı birbirimize söylemiştik. Bu hedefi gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Kolay olmadı ama başardık." sözlerini dile getirdi.

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