Trabzonspor'da Andreas Cornelius elinden geleni yaptı ama...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Andreas Cornelius, Kopenhag karşısında Trabzonspor'un en büyük gol silahıydı. Danimarkalı futbolcu büyük bir özveri gösterse de ağları sarsamadı ve Fırtına'nın elenmesine engel olamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fırtına gruplara kalmak için mutlak kazanmak istiyordu. Çıktığı 5 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Andreas Cornelius, Kopenhag mücadelesinde takımının en önemli gol umuduydu.
Hücumda elinden geleni yapan Danimarkalı santrfor, 20. dakikada yaptığı kafa vuruşunda gole çok yaklaşırken, kaleci Ryan'ı geçemedi.
29 yaşındakiforvet, büyük bir özveri gösterse de takımının elenmesine engel olamadı.