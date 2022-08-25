UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fırtına gruplara kalmak için mutlak kazanmak istiyordu. Çıktığı 5 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Andreas Cornelius, Kopenhag mücadelesinde takımının en önemli gol umuduydu.

Hücumda elinden geleni yapan Danimarkalı santrfor, 20. dakikada yaptığı kafa vuruşunda gole çok yaklaşırken, kaleci Ryan'ı geçemedi.

29 yaşındakiforvet, büyük bir özveri gösterse de takımının elenmesine engel olamadı.





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