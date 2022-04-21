Süper Lig ’de şampiyonluk için artık gün sayan Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bordo-mavili ekibin iki kulvardaki başarısında da önemli pay sahibi olan isimlerden biri şüphesiz Andreas Cornelius... Kayserispor’a önceki akşam attığı golle final yolunda Karadeniz ekibine büyük destek veren Danimarkalı santrfor, Nwakaeme’nin asistinde ustalığını konuşturduğu gol vuruşuyla da ayrıca alkış aldı.Süper Lig’de şampiyonluk için artık gün sayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bordo-mavili ekibin iki kulvardaki başarısında da önemli pay sahibi olan isimlerden biri şüphesiz Andreas Cornelius... Kayserispor’a önceki akşam attığı golle final yolunda Karadeniz ekibine büyük destek veren Danimarkalı santrfor, Nwakaeme’nin asistinde ustalığını konuşturduğu gol vuruşuyla da ayrıca alkış aldı.29 yaşındaki Cornelius, Trabzonspor’da adeta ikinci baharını yaşıyor. Parma’da geçen sezon 30 maçta 1 gol atabilmesi yüzünden transferine şüpheyle bakılan oyuncu, Karadeniz ekibinde en skorer isim olarak sivrildi. Cornelius ligde 32 maçta attığı 13 golün yanına 4 asist ile; Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki gollerini de ekleyerek toplam gol sayısını henüz sezon sona ermeden 15’e yükseltti. Kopenhag forması giydiği 2016-17 sezonu, Andreas Cornelius’un parladığı yıl olmuştu. O sezon 21 gol, 9 asiste imza atan oyuncu en skorer sezonunu geçirirken, sonraki yıllarda ise bu görüntüsünün çok uzağına sürüklendi. 2012-13 sezonunda 20 gol, 6 asistle parlak bir dönem geçiren Cornelius uzun yıllar sonra Trabzonspor’da yeniden skorer bir görünüme büründü. Bordo-mavililer ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Cornelius’un Danimarka’nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Danimarka’dan özel paylaşım

Andreas Cornelius gözünü kasım ayında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na çevirmiş durumda ve 29 yaşındaki santrforun yükselen form durumu ülkesinde de sevinçle karşılanıyor. Deneyimli futbolcunun önceki akşam Yukatel Kayserispor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının 87. dakikasında Trabzonspor’u galibiyete taşıyan golü kaydetmesi, Danimarka Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından gerçekleştirilen özel paylaşımla duyuruldu. (Milliyet)